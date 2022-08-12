محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود نهضتنا وضمان مستقبلنا وحماة دارنا

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شباب الإمارات وقود نهضتنا، وضمان مستقبلنا، وحماة دارنا.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف الثاني عشر من أغسطس من كل عام: «شباب الإمارات وقود نهضتنا.. شباب الإمارات ضمان مستقبلنا.. شباب الإمارات حماة دارنا.. من يراهن على غيرهم خاسر.. ومن يحتزم بهم هو الرابح».

ونشر سموه فيديو لشباب الإمارات في مختلف الميادين، ومن الشباب الذين ظهروا في الفيديو: فاطمة خالد «مرشد ثقافي رئيسي»، ومريم بوحميد «مهندس روبوتات»، وبدر نجيب «شيف»، وفارس الزعابي «رياضي»، وفاطمة عدنان «عازفة بيانو»، وعبد الرحمن بالقيزي «صناعة السفن الخشبية»، وشما الذهلي «المركز الأول في مسابقة الخطابة الكورية في الإمارات»، وسعيد محمد بن مصلح «مالك هجن»، وميثاء راشد «الخدمة الوطنية»، وعيسى البلوشي «فارس»، وعلياء المطوع «مهندس إلكترونيات الأقمار الاصطناعية»، وعبد الله الشامسي «طيار»، وعارف الحوسني «مزارع»، وألفة الكعبي «لاعبة بادل تنس»، وعيسى زاهدي «مصور»، وخليفة المزروعي «مغامر»، وآمنة آل علي «تنفيذي أول خدمات المكتبات»، ومنصور النقبي «مدير مشاريع».

وتحتفي الإمارات اليوم بـ «اليوم العالمي للشباب» الذي يمثل مناسبة سنوية لحشد جهود تمكين الشباب حول العالم، والاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم بوصفهم أداة التغيير والتطوير الأساسية في المجتمع المعاصر.

تضامن الأجيال

ويتناول «اليوم العالمي للشباب» هذا العام موضوع «التضامن بين الأجيال»، لمد جسور التواصل وخلق مجتمع قادر على احتواء الجميع من الأعمار كافة.

وتعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء على تجربة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال تمكين الشباب، حيث خصص مجلس الوزراء منصباً لوزير الدولة للشباب، كما يشغل حالياً ما يزيد على 600 شاب وشابة مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، فيما تعد الإمارات من أوائل الدول التي عملت على مأسسة عملية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المسارات التنموية كافة.

واتخذت الإمارات خلال السنوات الماضية مجموعة من الخطوات لتفعيل مشاركة الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم وفي مقدمتها اعتماد مجلس الوزراء في عام 2016 إنشاء مجلس الإمارات للشباب وإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب التي تقوم بالتنسيق مع مجالس الشباب المحلية في وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة.

وتزخر مسيرة الدولة بإنجازات الشباب ومبادرات تمكينهم باعتبارهم ثروة وطنية لا بد من تنميتها والنهوض بها، وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية حفلت مسيرة الدولة بالتمكين والإنجازات لشباب الإمارات من أجل رفعة الوطن.

ومنذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان الشباب في محور اهتمامات القيادة، حيث أطلق، طيب الله ثراه، العنان لهم ليحصلوا على فرصهم التي يستحقونها، وتوفير جميع مقومات الانطلاق لهم لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وعاماً بعد آخر تزايد اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب مما ارتقى بطموحاتهم التي عانقت الفضاء وبلغت المريخ، ووضعت الإمارات بصمتها بكفاءة أبنائها الشباب في الصفوف الأولى في شتى المجالات.

مستقبل الوطن

وتنظر القيادة الرشيدة إلى الشباب على أنهم مستقبل الوطن ويتقع عليهم مسؤوليات كبيرة في تمثيله والنهوض بقطاعاته المختلفة، وانطلاقاً من ذلك جاء تعيين معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وهي في عمر 22 لتصبح أصغر وزيرة في العالم، لتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والاستماع إلى آرائهم، كما اعتمد مجلس الوزراء في عام 2018 إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب، مما مهد الطريق لوضع استراتيجية وسياسة الشباب، كجزء من القطاعين العام والخاص.

وأنشأت الإمارات مجالس الشباب في 2017، كأول مبادرة فريدة من نوعها لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب، وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية. وتم تشكيل مجالس الشباب لتكون نماذج محورية لحوكمة العمل التطوعي في الكثير من المبادرات والمشاركات الشبابية، تتضمن «مجلس الإمارات للشباب» و«مجالس الشباب المحلية»، و«مجالس الشباب العالمية»، و«مجالس الشباب الوزارية»، وتعمل هذه المجالس ككيانات تمثل الشباب في وزارات محددة بحكومة الدولة، و«مجالس الشباب المؤسسية»، وتعمل هذه المجالس ككيانات تمثل الشباب في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

3 محاور

ويتمثل إشراك الشباب في 3 أشياء رئيسية تتضمن «الاستماع إليهم» و«جمع البيانات» و«وضع الشباب في جوهر الاستراتيجية التنموية للدولة»، وفي يونيو 2019، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي، في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي الراغب في التسجيل والتقديم عبر الموقع، وفي 3 فبراير 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية، وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.

مشاريع

طورت المؤسسة الاتحادية للشباب أكبر حاضنة تجارية، وفرت عشرات المساحات المجانية لانطلاقة مشاريع الشباب التجارية في قلب أسواق الدولة، التي تسهم في تسهيل انطلاقة المشاريع التجارية، وتقلل مخاطرها عبر توفير ملايين الدراهم من كلفة انطلاقتها، وإلى جانب ذلك أثمر اهتمام دولة الإمارات بالشباب تحقيق إنجازات عالمية منها وصول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مداره حول الكوكب الأحمر، ليتوج جهداً علمياً شارك فيه 200 مهندس ومهندسة من أبناء وبنات الإمارات، إضافة إلى وصول هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية، وشارك في حوار مباشر من محطة الفضاء الدولية مع شباب الوطن، إلى جانب إدارة الشباب لجناح الشباب الذي خصصه إكسبو لهم وقدموه من خلال نموذج مشرف للغاية والعديد من الإنجازات المحلية والدولية.

مبادرات نوعية عززت مشاركة الشباب

يحظى قطاع الشباب بأهمية استثنائية في الإمارات، وهناك إدراك تام لقيمة الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في نهضة الأمم والمجتمعات، لذلك أطلقت الحكومة الرشيدة العديد من المبادرات النوعية والمبتكرة لتحفيز الشباب وتفعيل مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

مجالس الشباب

تختص بوضع استراتيجية للشباب بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة، وتحديد التحديات التي تواجه الشباب واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها.

«الحلقات الشبابية»

منصة شبابية حوارية تنظم بصورة دورية في مواقع مختلفة، ويتم فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونهــا.

«فخر»

المبادرة الوطنية والحملة المجتمعية «فخر» شارك فيها أفراد المجتمع في خدمة الوطن، عبروا مــن خلالها عن الامتنان والتقدير لمنتسبي الخدمة الوطنية.

«100 وجه»

برنامج «100 وجه» يهدف إلى بناء جيل من الأبطال في كل الميادين من خلال إنشاء قنوات مباشرة مع موجهين ذوي خبرة وإنجاز في مجالاتهم؛ لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم في مختلف المجالات.

«بيانات شبابية»

منصة «بيانات شبابية» تهدف إلى الوقوف على احتياجات الشباب من خلال جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بهم.

منتدى الشباب العربي

يعتبر أول تجمع عالمي يقام على مدار 3 أيام بهدف تسليط الضوء على محاور مهمة وعديدة في حياة الشباب العربي.

مركز الشباب العربي

يعمل المركز على خلق فضاءات أوسع للشباب تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة.

«بمجهود الشباب»

توظيف مهارات ومواهب الشباب في العمل على مختلف المشاريع الوطنية والمشاركة الجماعية على الإنجاز لخدمة مختلف القطاعات.

«سياسات الشباب»

تهدف المبادرة لتفعيل دور الشباب وتهيئة البيئة المناسبة التي من شأنها المساهمة في مساعدة الشباب الإماراتي على تحقيق تطلعاته.

«فلو»

مقهى ومنصة اجتماعية تقدم تجربة نوعية للتواصل، وتوفر للزوار فرصة الاستمتاع بالقهوة المتخصصة والأطعمة العضوية والصحية.

البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي

جاء البرنامج استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» ببناء برامج وطنية حقيقية لترسيخ القيم الإماراتية في الأجيال الشابة.

برنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشباب

يأتي البرنامج ضمن إطار تمكين الشـباب الإماراتي وتفعيـل دورهم محلياً ودولياً، وتعزيز خبراتهم في مختلف المجالات.

«خلوة الشباب»

خلوة وطنية شارك فيها الشباب فــي وضع أجندة الشباب والعمل على مراجعتهـا وعرضها على القيادة.

الحوار الوطني حول الشباب

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجمهور عبر حسابه فـي «تويتر» لتقديم أفكار واقتراحات لتمكين ودعم الشباب عبر وسم «الحوار الوطني حول الشـباب» آلاف الشباب من الإمارات تفاعلوا بشكل إيجابي منقطع النظير مع دعوة صاحب السمو جراء الحوار الوطني حول الشباب.

أجندة الشباب

أول أجندة وطنية للشباب تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتـي نموذجاً للتأثير الإيجابي في العالم يسـتغل كامل إمكانياته ويجسد القيم والروح الريادية.

برنامج قيادات حكومة الإمارات

يهدف البرنامج لبناء وتطوير قيادات متميزة وواعدة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص ضمن أفضل المعايير العالمية.

مركز للشباب

بُني هذا المركز بمجهود الشباب، وبمشاركة الشباب، وبإدارة الشباب ليحتضن إبداعات الشباب ويتيح لهم التشارك والتفاعل واستغلال كامل إمكانياتهم ضمن بيئة إبداعية.

مناظرات الشباب

منصة تهدف لاستعراض آراء الشباب حول مختلف المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية للشباب، وتهدف المنصة لصقل مهارات الشباب في الحوار، وتعزز قدرتهم على الإقناع.

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