مبادرات نوعية عززت مشاركة الشباب

المصدر: إعداد: سعيد الوشاحي

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يحظى قطاع الشباب بأهمية استثنائية في الإمارات، وهناك إدراك تام لقيمة الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في نهضة الأمم والمجتمعات، لذلك أطلقت الحكومة الرشيدة العديد من المبادرات النوعية والمبتكرة لتحفيز الشباب وتفعيل مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

مجالس الشباب

تختص بوضع استراتيجية للشباب بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة، وتحديد التحديات التي تواجه الشباب واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها.

«الحلقات الشبابية»

منصة شبابية حوارية تنظم بصورة دورية في مواقع مختلفة، ويتم فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونهــا.

«فخر»

المبادرة الوطنية والحملة المجتمعية «فخر» شارك فيها أفراد المجتمع في خدمة الوطن، عبروا مــن خلالها عن الامتنان والتقدير لمنتسبي الخدمة الوطنية.

«100 وجه»

برنامج «100 وجه» يهدف إلى بناء جيل من الأبطال في كل الميادين من خلال إنشاء قنوات مباشرة مع موجهين ذوي خبرة وإنجاز في مجالاتهم؛ لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم في مختلف المجالات.

«بيانات شبابية»

منصة «بيانات شبابية» تهدف إلى الوقوف على احتياجات الشباب من خلال جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بهم.

منتدى الشباب العربي

يعتبر أول تجمع عالمي يقام على مدار 3 أيام بهدف تسليط الضوء على محاور مهمة وعديدة في حياة الشباب العربي.

مركز الشباب العربي

يعمل المركز على خلق فضاءات أوسع للشباب تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة.

«بمجهود الشباب»

توظيف مهارات ومواهب الشباب في العمل على مختلف المشاريع الوطنية والمشاركة الجماعية على الإنجاز لخدمة مختلف القطاعات.

«سياسات الشباب»

تهدف المبادرة لتفعيل دور الشباب وتهيئة البيئة المناسبة التي من شأنها المساهمة في مساعدة الشباب الإماراتي على تحقيق تطلعاته.

«فلو»

مقهى ومنصة اجتماعية تقدم تجربة نوعية للتواصل، وتوفر للزوار فرصة الاستمتاع بالقهوة المتخصصة والأطعمة العضوية والصحية.

البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي

جاء البرنامج استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» ببناء برامج وطنية حقيقية لترسيخ القيم الإماراتية في الأجيال الشابة.

برنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشباب

يأتي البرنامج ضمن إطار تمكين الشـباب الإماراتي وتفعيـل دورهم محلياً ودولياً، وتعزيز خبراتهم في مختلف المجالات.

«خلوة الشباب»

خلوة وطنية شارك فيها الشباب فــي وضع أجندة الشباب والعمل على مراجعتهـا وعرضها على القيادة.

الحوار الوطني حول الشباب

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجمهور عبر حسابه فـي «تويتر» لتقديم أفكار واقتراحات لتمكين ودعم الشباب عبر وسم «الحوار الوطني حول الشـباب» آلاف الشباب من الإمارات تفاعلوا بشكل إيجابي منقطع النظير مع دعوة صاحب السمو جراء الحوار الوطني حول الشباب.

أجندة الشباب

أول أجندة وطنية للشباب تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتـي نموذجاً للتأثير الإيجابي في العالم يسـتغل كامل إمكانياته ويجسد القيم والروح الريادية.

برنامج قيادات حكومة الإمارات

يهدف البرنامج لبناء وتطوير قيادات متميزة وواعدة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص ضمن أفضل المعايير العالمية.

مركز للشباب

بُني هذا المركز بمجهود الشباب، وبمشاركة الشباب، وبإدارة الشباب ليحتضن إبداعات الشباب ويتيح لهم التشارك والتفاعل واستغلال كامل إمكانياتهم ضمن بيئة إبداعية.

مناظرات الشباب

منصة تهدف لاستعراض آراء الشباب حول مختلف المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية للشباب، وتهدف المنصة لصقل مهارات الشباب في الحوار، وتعزز قدرتهم على الإقناع.

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