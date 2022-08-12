رئيس غانا والقائم بالأعمال في سفارة الإمارات يبحثان العلاقات

المصدر: أكرا - وام

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استقبل نانا دانكوا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، في القصر الرئاسي بالعاصمة أكرا، عامر العلوي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية غانا، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تحيات

ونقل العلوي خلال اللقاء إلى الرئيس أكوفو أدو تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لبلاده وللشعب الغاني الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، عبّر الرئيس أكوفو أدو عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بموفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات المزيد من التقدم والنجاح والازدهار، معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا.

واستعرض القائم بالأعمال مع الرئيس أكوفو أدو تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وسبل توطيد التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الدولية، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات واستكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك.

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