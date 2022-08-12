سفير الإمارات يبحث العلاقات مع وزير التجارة والصناعة الكويتي

المصدر: (الكويت - وام)

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التقى الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة، فهد الشريعان وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الكويتي.

وأكد السفير النيادي خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

من جهته أشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الكويتي بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على كافة الأصعدة والمجالات. جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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