النائب العام: دعم وتمكين الشباب نهج الإمارات المستدام

المصدر: أبوظبي-وام

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أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن دعم الشباب وتمكينهم في دولة الإمارات هو نهج ثابت يرتكز على خطط استراتيجية مبتكرة واقتناع يبلغ اليقين بأن الاستثمار الأمثل للدولة هو الاستثمار في قدرات الشباب وأفكارهم وإبداعاتهم وتحويل طاقاتهم إلى قوة فاعلة ومؤثرة في مجتمعهم.

وقال المستشار الدكتور الشامسي - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام - إن احتفالنا باليوم العالمي للشباب، وجه من احتفالنا بالنموذج الرائد الذي تكرسه دولة الإمارات في دعم وتمكين الشباب وترسيخ دورهم المحوري في عملية التنمية المستدامة، بفضل القيادة الرشيدة التي أولت شباب الوطن جل اهتمامها، ودعمت مشاركتهم في مسيرة البناء والتطوير، وفي استشراف المستقبل وصناعته، مشيراً إلى أن الشباب الإماراتي أثبت جدارته وقدرته على تحقيق الآمال والطموحات، عبر تاريخ مشرف من العطاء وتحقيق الإنجازات، واستطاع أن يترك بصمته في العديد من المشاريع المحلية والعالمية، حتى بات مثالاً يحتذى لشباب العالم، ومحط أنظارهم، يتطلع العالم إلى ريادتهم وتفوقهم وقدرتهم على تحمل المسؤوليات الوطنية والنهوض بها على أكمل الوجوه.

ونوه إلى المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الدولة إلى جانب توفير الإمكانات والوسائل التي تمكنهم من مواصلة مسيرة النجاحات والبناء عليها، بما يدعم المكتسبات التي حققتها الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، والمضي قدماً في مسيرة الإنجازات، بطموح لا حدود له، للخمسين عاماً القادمة، انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

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