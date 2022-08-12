شرطة دبي تختتم برنامج «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، حفل ختام البرامج الصيفية الطلابية الذي أقيم في الفيستيفال سيتي سنتر تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد خالد علي بن مويزه نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالإنابة، وجمع غفير من أولياء أمور الطلبة، بتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وفستيفال سيتي سنتر، بالإضافة إلى العديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومشاركة 1300 طالب وطالبة من 15 جنسية عربية، تراوحت أعمارهم بين 11 إلى 17 عاماً، حيث امتد البرنامج من 12 يوليو، ولغاية 11 أغسطس الجاري.

عروض

وانطلق الحفل بتقديم الطلبة والطالبات العروض والتشكيلات العسكرية، واستعراض مهاراتهم في المشي السريع والبطيء، كما استعرضوا مهاراتهم الميدانية عبر تأدية تشكيلات عسكرية أظهرت تمكنهم من المهارات التي تلقوها، والمستوى العالي من الضبط والربط واللياقة البدنية التي يتمتع بها الطلبة، وتخلل العروض معزوفات موسيقية متنوعة قدمتها الفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي، وعقب ذلك أدى مجموعة من الطلبة بعض الحركات القتالية التي اكتسبوها كمهارات متنوعة من البرنامج.

لقاء

والتقى اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني على هامش الحفل بعدد من أولياء أمور الطلبة مستمعاً لملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم وأمنياتهم بالبرامج القادمة، وأكد أن شرطة دبي حريصة على تطوير البرامج الطلابية بدوراتها القادمة، بحيث تتناسب مع ميول الطلاب وتطلعاتهم وأفكارهم وتوقعاتهم، وبيّن أن رؤية شرطة دبي ليست رؤية أمنية فحسب وإنما تعليمية ومعرفية ورياضية، لافتاً إلى أن البرنامج هذا العام حظي بمشاركة قياسية تفوق السنوات السابقة بنسبة كبيرة، مما يجعل شرطة دبي في ريادة الجهات الداعمة لترسيخ المفهوم الأمني بنفوس وعقول النشء.

مكانة مرموقة

ومن جانبه قال العميد عيد محمد ثاني: إن مركز حماية الدولي استطاع خلال فترة وجيزة أن يضع لنفسه مكانة مرموقة في خارطة الجهات الداعمة للعمل التوعوي لكل فئات المجتمع، وتحديداً فئة الطلاب بكافة مراحلهم الدراسية، وإن تزايد أعداد المشاركين بالبرامج الصيفية ما هو إلا دلالة على نجاح الكادر الإداري الذي خطط بدقة لإنجاح البرامج الموسمية التي ينفذها المركز على مدار العام والبرامج الصيفية على وجه الخصوص، فقد استطلعنا آراء أولياء أمور الطلبة بكافة المراكز، وستخضع كل الآراء للدراسة والتدقيق لتلافي السلبية منها بالبرامج القادمة بإذن الله.

وأشار إلى أن مركز حماية يسعى إلى تنوع برامجه خلال العام، لشغل أوقات فراغ الطلاب، حيث أظهرت دراساتنا بأن وقت الفراغ يعد العدو الأول للطلاب، لهذا فنحن نسعى لأن نعزز من مفهوم شغل وقت الفراغ ببرامج مفيدة ومميزة ومتنوعة.

واستعرض العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف، أبرز النتائج والإحصاءات المتعلقة بالبرنامج الصيفي الطلابي 2022، والمتمثلة بعدد الطلبة المسجلين بالمراكز الصيفية وجنسياتهم وتصنيفاتهم، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمراكز الصيفية، والجهات المتعاونة مع شرطة دبي، والمساهمة بظهور البرنامج بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة شرطة دبي.

شراكة مثمرة

قال العقيد الدكتور عبدالرحمن المعمري: إن البرامج الطلابية الصيفية لهذا العام تم تنفيذها في 12 مركزاً تدريبياً توزعت بإمارة دبي، حيث أثمرت العلاقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في تسخير الصالات المغلقة المكيفة بالمدارس بإقامة البرامج والفعاليات، وذلك حسب التوزيع الجغرافي لإمارة دبي.

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