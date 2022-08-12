عمار النعيمي يشيد بمشاركة شرطة أبوظبي في «ليوا عجمان للرطب»

المصدر: عجمان - وام

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أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بالمشاركة المتميزة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي الراعي الفضي لمهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل واهتمامها بالحفاظ على تاريخ الشرطة. جاء ذلك خلال تسلم سموه عدداً من الإصدارات القيمة ونسخة من العدد الأول لمجلة الشرطة.

وقدم أعضاء قسم الموروث الشرطي شرحاً لسموه حول أول سيارة رياضية من نوع بورش استخدمتها الشرطة ضمن مهام عملها في العام 1979، وهي واحدة من ضمن مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تتبع لشرطة أبوظبي.

وأكد العميد سيف الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن مشاركة شرطة أبوظبي في المهرجان تعكس جهودها في النشاطات والفعاليات التي ترسخ الهوية الوطنية وتعريف الجمهور بخدماتها ضمن اهتمامها بمواكبة التطورات واستشراف المستقبل في إسعاد المتعاملين.

وكان قسم الموروث الشرطي عرض خلال المشاركة صوراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسد بدايات تأسيس الاتحاد ومجموعة من الصور والإصدارات والمجلات ذات الأعداد الأولى، إلى جانب عدد من دوريات الشرطة القديمة التي تحكي مراحل مهمة في تاريخ شرطة أبوظبي والزي الشرطي القديم.

وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي معزوفات شعبية ووطنية، وعرضت لوحات وتشكيلات فنية متنوعة تم اختيارها لتجسد المهارة التي يتمتع بها أفراد الفرقة، كما شارك قطاع أمن المجتمع ممثلاً بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالوثبة تحت شعار «الأيدي المبدعة».

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