«الأمين» و«فرجان دبي» تتعاونان لتعزيز الدور الوقائي المجتمعي

المصدر: دبي - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت خدمة الأمين التابعة لجهاز أمن الدولة في دبي اتفاقية تعاون مع مبادرة «فرجان دبي» بحضور عمر الفلاسي المشرف العام للخدمة، وعلياء الشملان مدير ومؤسس المبادرة، لتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني. وبموجب الاتفاقية سينفذ الطرفان حملات وبرامج توعوية مشتركة، تشمل إلقاء محاضرات وتنظيم ورش عمل عبر منصات الفرجان وحساباتها يقوم بها المتخصصون من خدمة الأمين.

تعاون

وقال الفلاسي: إن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز الدور الوقائي وتوفير شراكة دائمة مع أفراد المجتمع، ورفع الحس الأمني لدى الجمهور لإيجاد بيئة آمنة.

وأضاف أن الخدمة تحرص على تعزيز أواصر التعاون، وفتح قنوات تواصل مباشر مع الجمهور لتحقيق تأثير إيجابي، وتعزيز الثقة في الدور الذي تقوم به للوقاية من أي عوامل قد تؤثر سلباً أو تعكر صفو أمن المجتمع. ومن جهتها قالت علياء الشملان إن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الدور المهم الذي تقوم به خدمة الأمين في وقاية أمن المجتمع، من خلال حسابات «الفرجان». وأضافت أن «فرجان دبي» ستتولى نشر رسائل خدمة الأمين عبر منصاتها المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم الحملات والمحاضرات بما يخدم أفراد المجتمع، ويعزز الشراكة مع سكان الإمارة من مختلف الفئات العمرية.

ودعا الفلاسي إلى التواصل مع خدمة الأمين عبر قنواتها ومنصاتها المختلفة لخدمة المنظومة الأمنية، أو الاتصال على الرقم المجاني 8004444.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز