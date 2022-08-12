توقعات بأمطار غزيرة اعتباراً من بعد غد ولغاية الخميس

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة والمنطقة عموماً خلال الفترة من بعد غد إلى يوم الخميس المقبل، بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب، وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.

وتكون الفرصة خلال تلك الفترة مهيأة لتكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم حاراً وصحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية - شرقية إلى شمالية - شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة.

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