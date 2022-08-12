«الهوية» و«واجب» توقعان مذكرة لترسيخ مفاهيم التطوع

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تفاهم مع جمعية واجب التطوعية، لترسيخ مفاهيم التطوع من خلال برامج التوعية والتثقيف والمشاركات التطوعية.

وتسلم الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية في جمعية واجب التطوعية، من اللواء خميس محمد الكعبي، مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة، بطاقة عضوية فريق «بصمة التطوع» التابع للهيئة، وذلك على هامش الاتفاقية.

خبرات

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية: أن دولة الإمارات تحتضن روّاداً في العمل التطوعي، الجاهزين والراغبين في البذل والمساعدة، مشيراً إلى أن جمعية واجب التطوعية على أتم الاستعداد لتنسيق الجهود، وتقديم خبراتها، ليكون العمل التطوعي مؤثراً، والعطاء مستداماً.

ووقع المذكرة في مقر الهيئة، اللواء خميس محمد الكعبي، مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة، ومنصور إسحاق سليمان، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون المتطوعين. وتهدف المذكرة إلى صياغة مرتكزات العمل التطوعي المنظم، وتعزيز سبل التعاون لإيجاد بيئة تطوعية مشجعة وآمنة ومحفزة تجسيداً لمبدأ التشاركية، وبناء مهارات التطوع، وتنمية روح المواطنة الفاعلة من خلال الاندماج بالأعمال التطوعية، وتنفيذ نشاطات لخدمة المجتمع المحلي.

برامج

ركزت مذكرة التفاهم على تنفيذ برامج مشتركة من شأنها إثراء المعرفة وتعزيز الوعي بثقافة التطوع، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية ومجالس التوعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب التخصصية.

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