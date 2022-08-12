حمدان بن محمد: عبد الغفور مثال حقيقي يحتذى

المصدر: دبي - البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عبدالغفور عبدالحكيم، سائق دراجة توصيل «طلبات»، الذي ظهر في مقطع فيديو مؤخراً وهو يميط الأذى عن الطريق، حيث أزاح قطعتي «كونكريت» كانتا في منتصف أحد الطرق في دبي، خلال فترة انتظاره الإشارة الضوئية.

تقدير وثناء

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على «تويتر» صورة خلال لقاء سموه مع عبدالغفور، وعلّق سموه عليها قائلاً: «شرف أن ألتقي بك عبدالغفور، مثال حقيقي يحتذى».

وكان سموه قد نشر مؤخراً مقطع فيديو عبر خاصية استوري في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يظهر سائق دراجة توصيل طلبات وهو يميط الأذى عن الطريق، حيث استغل فراغ الشارع خلال انتظاره الإشارة الضوئية وأزاح قطعتي الـ«كونكريت»، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما قام به سائق الدراجة، مؤكداً سموه أن عمل الخير في دبي جدير بالتقدير والثناء، ودوّن سموه: «عمل خير في دبي جدير بالثناء.. هل يمكن لأحد أن يرشدني إلى هذا الرجل؟».

فيما أعلن سموه في تدوينة أخرى أنه تم العثور على سائق الدراجة، واسمه عبدالغفور عبدالحكيم، حيث دوّن سموه عبر حسابه على «إنستغرام»: «تم العثور على الرجل الصالح.. شكراً عبدالغفور أنت رجل فريد من نوعه سنلتقي قريباً».

وكانت «البيان» قد أجرت مقابلة حصرية عبر الهاتف مع عبدالغفور عبد الحكيم للحديث عن شعوره وانطباعه حيال إشادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بسلوكه.

إشادة

وقال عبدالحكيم: «سعيد جداً وفخور للغاية بهذه الإشادة الرائعة. لقد شعرت بالارتباك في بداية الأمر عندما علمت بإشادة سموه، لأنني لم أكن أتوقع مثل رد الفعل هذا.. وعندما تحدثت معي إدارة «طلبات» وأخبرتني بالأمر، قلت إنني قد نسيت الموقف بأكمله، لأنني ببساطة لم أفعل سوى واجبي تجاه السائقين والأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق».

فخر

وأضاف عبدالحكيم: «أرسلت عبر الهاتف إشادة سمو ولي عهد دبي، بي إلى عائلتي في باكستان، وهم سعداء للغاية وفخورون بي كوني نلت الإشادة من جانب سموه».

وأعرب عبدالحكيم على عظيم امتنانه لسمو ولي عهد دبي، للإشادة وأيضاً للمكالمة الهاتفية التي أجراها سموه معه، بعد تحديد هويته.

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