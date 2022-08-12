«الخدمات الاجتماعية» بالشارقة تنظم معرض التوظيف الأول

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت آمنة الحمادي مدير مكتب التمكين بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أنه ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها الدائرة لمستحقي الإعانات الاجتماعية المسجلين في دائرة الخدمات الاجتماعية تم تنظيم معرض التوظيف الأول، والذي يستهدف 71 مستفيداً لتوظيفهم في بعض الجهات الداعمة والمشاركة في المعرض، حيث شاركت في المعرض 4 جهات وشركات لاستيعاب المتقدمين للوظائف، كما أن هناك 119 شخصاً في قائمة الانتظار، كما يهدف المعرض إلى توفير فرص عمل من قبل المؤسسات الخاصة التي تدعم المسؤولية المجتمعية، سعياً لتمكينهم من اكتساب الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين وتطوير معيشتهم للوصول إلى الحياة الكريمة.

وأضافت: إن الهدف من المعرض ضمان توفير الرعاية الكريمة للمستفيدين وأسرهم، إضافة إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة التي تعينهم على إيجاد وظائف توفر لهم الحياة الكريمة، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مبينة أنه سيتم تنظيم معارض أخرى في الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، ومثمنة دور الشركات المشاركة ولدعمها الدائرة من خلال مقابلة المستفيدين بغرض توظيفهم، داعية كافة الشركات في المنطقة الوسطى والشرقية للمبادرة في المشاركة بتلك المعارض.

وأوضحت، أنه بحلول 2023 سيكون هناك معارض وظيفية في المنطقة الوسطى والشرقية وفي مدينة الشارقة، تستهدف الأيتام والعاطلين عن العمل ومحدودي الدخل، مبينة أن هناك 4 جهات، وهي: الأنصاري للصرافة ومصرف الشارقة الإسلامي، وكذلك شركة في مجال المقاولات والبناء، وأخرى في مجال القطاع الطبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز