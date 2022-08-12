عبدالله النعيمي يشارك كبار المواطنين في رحلة ترفيهية لمزرعة بالحليو

المصدر: (دبي - البيان)

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نظّم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، التابع لوزارة تنمية المجتمع، رحلة ترفيهية لعدد من كبار المواطنين من الرجال والسيدات منتسبي «النادي النهاري»، إلى إحدى المزارع بمنطقة الحليو في الإمارة، وذلك في إطار فعاليات «المنصة الصيفية المجتمعية» وذلك بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وبحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام المكتب، وعدد من موظفي المركز والضيوف.

وتأتي هذه الرحلة في سياق حزمة من البرامج والفعاليات التي يجري تنظيمها في إطار حرص المركز على تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي على نطاق المجتمع ولفئة كبار المواطنين على وجه الخصوص، ودعم الجوانب الحياتية ضمن محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة الذي تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

وتضمنت الفعالية عرض مقاطع لبعض المسلسلات التراثية الإماراتية، لإضافة أجواء من السعادة والبهجة على وجوه كبار المواطنين، واستعادة لحظات وذكريات من الماضي الجميل. وألقى الوالد عبد الله الجافوت بعض القصائد والأبيات الشعرية، كما جرى تنظيم مسابقات متنوعة، اشتملت على أسئلة طريفة حملت طابعاً من التحدي والتنافس. وفي ختام الرحلة قام الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي بتكريم الفائزين والفائزات، ورعاة الفعالية.

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