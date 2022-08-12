4 ملايين درهم جمعتها «دبي الخيرية» في عام عبر «زايد الخير»

المصدر: (دبي- رامي عايش)

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كشفت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها تبرعات بنحو أربعة ملايين درهم خلال عام كامل، عبر برنامج «زايد الخير»، الذي يواصل بثه الأسبوعي على إذاعة الأولى، وتتعاون في إنتاجه مع جمعية بيت الخير لجمع التبرعات لمشاريع خيرية وتنموية وإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت جمعية دبي الخيرية أن الحصيلة المذكورة امتدت من يوليو العام الماضي وحتى الشهر الماضي، وتم توجيهها لصالح عدة مشاريع محلية وخارجية، تنوعت بين بناء المساجد وحفر الآبار، وتوفير مأوى للأسر الفقيرة ومشاريع للأسر المنتجة، إضافة إلى توفير تكاليف علاج حالات مرضية داخل الدولة، خصوصاً الحالات الحرجة من المرضى الذين لا يغطي التأمين الصحي علاجهم، أو من يحتاجون إلى دواء باهظ الثمن أو أجهزة حركية يفوق ثمنها قدرتهم المالية.

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