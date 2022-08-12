إنجاز 296 رخصة بناء في دبا الفجيرة خلال 6 أشهر

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، عن أن هناك ارتفاعاً في مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، حيث أنجزت البلدية 296 رخصة بناء خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، تمثلت في 173 رخصة بناء سكنية، وحوالي 14 رخصة بناء لأرض زراعية، إلى جانب 40 رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، و69 رخصة بناء صناعية وخدمات، وفي الفترة ذاتها تم اعتماد حوالي 340 شهادة إنجاز، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تختصر على المتعاملين الوقت والجهد وإنجازها بالدقة اللازمة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتوفير بيئة محفزة على الاستثمار.

115 مخالفة

وأوضح اليماحي أن البلدية تنظم زيارات تفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة وكذلك المواقع قيد الإنشاء، حيث أسفرت الجولات عن تحرير 115 مخالفة على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالاشتراطات الخاصة بالعمل منها، عدم صيانة السياج أو عدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع، إلى جانب إنشاء مظلات أو كرفانات مؤقتة خارج حدود الأرض ومن دون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة من دون ترخيص، وكذلك رمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، بالإضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري، وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

جودة

تسعى بلدية دبا الفجيرة إلى تحقيق الجودة في البناء في كل المشاريع العمرانية من خلال المتابعة والإشراف على سير العمل، والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

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