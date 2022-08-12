تعاونية الاتحاد تطلق 4 حملات ترويجية خلال أغسطس

المصدر: دبي - البيان

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كشف الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، عن إطلاق التعاونية 4 حملات ترويجية في شهر أغسطس الجاري لتخفيض مئات المنتجات الغذائية التي منها الخضار والفواكه والسلع الأساسية الاستهلاكية بنسب تصل إلى 60% في جميع فروعها المنتشرة في إمارة دبي، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي.

تخفيضات كبرى

وأوضح أن التعاونية ستقوم بإطلاق أيضاً حملة تخفيضات كبرى خلال الشهر الجاري سيتم الإعلان عنها في جميع الوسائل الإعلانية والمواقع الرسمية لتعاونية الاتحاد بنسب تصل إلى 70% على منتجات مختارة من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونية، وذلك ضمن أهداف التعاونية لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم بأسعار تنافسية، وبما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

خطط

وأشار إلى أن التعاونية لديها خطط مدروسة ومميزة لإسعاد المستهلكين خاصة لحملة العودة للمدارس التي ستكون خلال الشهر الجاري، والتي تصل نسبة الخصومات فيها أيضاً إلى ما يزيد على 65%، حيث سيتم إطلاق 3 حملات مخصصة للعودة للمدارس، مشيراً إلى أن التعاونية تضع خطة تسويقية معدة بعناية تامة حتى تعم الفائدة على الجميع، وبما يصب في مصلحة المستهلك.

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