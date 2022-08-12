مستشفى فقيه الجامعي يحصد جوائز وتكريمات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مستشفى فقيه الجامعي، المركز الطبي والأكاديمي عالمي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوزه مؤخراً بأكثر من 5 جوائز وتكريمات، أبرزها اعتماد جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية «HIMSS» المرموقة وشهادة Press Ganey وتصنيف Great Place to Work، وشهادة بلانيتري Planetree، ومؤخراً الانضمام إلى قائمة Superbrands.

ويركز مستشفى فقيه الجامعي على تقديم أعلى مستوى من الرعاية لمرضاه كأولوية، لذا يلتزم بمواصلة تحسين تجارب المرضى والارتقاء بجودتها.

ومنذ إطلاقه، تبنى مستشفى فقيه الجامعي أحدث التقنيات المتطورة والعلاجات ذات الجودة العالية، إلى جانب تعزيز مستويات الكفاءة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويواصل المستشفى الابتكار في خدمة مرضاه، وذلك من خلال اعتماد التطورات التقنية ومواكبة التغييرات المستقبلية من أجل تعزيز سلامة المرضى والجودة الشاملة للرعاية السريرية.

والآن أصبح المستشفى مجهزاً بشكل كامل بمزايا أمن البيانات والتقنيات الرقمية الشاملة وتقنيات الدعم بجانب السرير. وتساعد هذه الإضافات الجديدة على التخلص من الحاجة إلى الجهد اليدوي وتقليل مخاطر الخطأ البشري، وبالتالي تعزيز مستويات الكفاءة بما يؤثر إيجاباً على مختلف مستويات الرعاية الصحية.

منشأة ذكية

ويلتزم المستشفى الحاصل على اعتماد جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية بمواصلة التقدم ليصبح منشأة طبية ذكية متكاملة مع تطبيق خاص بها ومنصة معلومات مركزية للموظفين وأنظمة آلية «ELV». وتم تجهيز المستشفى بصيدلية آلية لصرف الأدوية وتقليل وقت انتظار المرضى والحد من الأخطاء البشرية، بالإضافة إلى خدمة توصيل الدواء بالطائرات بدون طيار.

ريادة

قال الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: خلال أقل من عام، رسخ مستشفى فقيه الجامعي موقعه الريادي في جوانب الجودة والثقافة وإدارة رضا المريض والاستدامة. ونفتخر بالثقة والتقدير الذي منحه لنا عملاؤنا.

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