المصدر: البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو بمناسبة اليوم العالمي للشباب استعرض من خلاله انجازات شباب الإمارات.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "شباب الإمارات وقود نهضتنا .. شباب الإمارات ضمان مستقبلنا .. شباب الإمارات حماة دارنا .. من يراهن على غيرهم خاسر .. ومن يحتزم بهم هو الرابح ".

#محمد_بن_راشد: #شباب_الإمارات وقود نهضتنا .. شباب الإمارات ضمان مستقبلنا .. شباب الإمارات حماة دارنا .. من يراهن على غيرهم خاسر .. ومن يحتزم بهم هو الرابح … #اليوم_العالمي_للشباب#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jZD0hWARWz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 11, 2022

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