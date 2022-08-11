تعرف إلى مميزات الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي

المصدر: دبي ــ البيان

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يتمتع جواز السفر الإماراتي الجديد بمميزات تقنية استثنائية تواكب تطلعات حكومة دولة الإمارات، وتعزز مسيرة التطوير والتحديث، إلى جانب تجسيد المكانة الحضارية التي بلغتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مختلف الخدمات الحكومية المقدمة، وتلبية لأحدث المتطلبات الأمنية والتكنولوجية في إثبات الهوية الشخصية، حيث يتفرّد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بخصائص فنية غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير، كما يتميز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي كربونات بدلاً من الورق، مما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة، لا سيما وأنها تتسم بسماكتها مما يحول دون إمكانية إتلافها، بالإضافة إلى سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلاً عن انفراد هذا الإصدار بالجودة العالية والسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر، وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد داعمة الموثوقية، ومرونة التحقق من متطلبات الأمن والأمان عند التنقل أو العبور عبر نقاط السفر الدولية.

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول إصدار النسخة الجديدة من جواز السفر الإماراتي

1- ما هو السبب وراء تغيير جواز السفر الحالي؟

تسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التطوير والتحسين المستمر على كافة خدماتها وعملياتها المتعلقة بإصدار وثائقها الرسمية، ومن منطلق تعزيز الموثوقية في جواز السفر أطلقت الدولة جواز سفرها الجديد بمواصفات عالمية تتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة.

2- ما مواصفات أو مميزات جواز السفر الجديد؟ ما الفرق بين جواز السفر السابق والجديد؟

يتميز جواز السفر الإماراتي الجديد بوجود بعض المواصفات التقنية والأمنية المتقدمة كالتالي:

1- شعار هولوغرامي مدمج بخواص متقدمة.

2- خيط أمان عالي الدقة لحماية معززة.

3- طباعة غائرة متطورة ثلاثية الأبعاد موثقة بتاريخ الميلاد.

4- نافذة شفافة تحمل شعار الدولة بعناصر فنية مميزة.

5- نقوش زخرفية متعددة الأطياف بالغة التعقيد.

6- صورة شخصية مطبوعة بالليزر بمميزات أمان عالية.

3- تم تجديد جواز السفر مؤخراً، هل يتطلب من المواطن إعادة إصدار جواز سفره الشكل الجديد؟

في ضوء سريان الوثيقة، لا يتطلب التقدم بطلب الحصول على النسخة الجديدة حالياً، حيث يمكن لحامل الجواز التقدم بطلب الحصول على الجيل الجديد عند الدخول ضمن فترة التجديد وهي 6 أشهر قبل تاريخ الانتهاء المدون في الوثيقة.

4- هل ستتأثر معاملاتي في الدولة في حال عدم إصدار جواز سفر بالشكل الجديد مع العلم بأن جواز سفري الحالي مازال ساري المفعول لمدة تزيد على 6 أشهر؟

لا يوجد تأثير، حيث إن المعاملات في الدولة خاضعة للاعتداد ببطاقة الهوية الإماراتية كوسيلة لإثبات الهوية الشخصية لدى مختلف الجهات الرسمية.

5- كيف يتم التقديم على طلب إصدار جواز السفر الجديد؟ وهل يوجد أي تغيير في متطلبات الخدمة أو الرسوم؟

لا يوجد أي تغيير في متطلبات الحصول على الخدمة أو الرسوم المقررة، حيث يتم التقديم على طلبات الإصدار أو التجديد عبر القنوات الإلكترونية والذكية، وبذات الرسوم المقررة دون تغيير.

6- هل تم التعديل على عدد سنوات صلاحية جواز السفر الجديد؟

لا.

7- ما معايير إدراج الصورة عند إصدار أو تجديد جواز السفر الجديد؟

تخضع الصورة المطلوبة لإصدار أو تجديد جواز السفر الجديد لذات المعايير المعتمدة مسبقاً لدى الهيئة وهي المرتبطة بمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

8- هل سيتم توحيد تاريخ انتهاء جواز السفر مع بطاقة الهوية؟

لا.

9- كيف سيكون شكل جواز السفر الجديد؟

يبقى تصميم شكل الجواز الجديد خارجياً بنفس الإصدار السابق وبنفس اللون، فيما يختلف كلياً من الداخل حيث يتميز بنقوشه التي تجسد معالم الدولة الحضارية، ويتفرد بالصفحة التعريفية لحامله والمصنعة من مادة البولي – كربونات بدلاً من الورق، والتي تتضمن حزمة من الخواص المتمثلة فيما يلي:

1- طباعة البيانات بالليزر وبسرعة عالية وبجودة استثنائية ثلاثية الأبعاد مع تدعيمها بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة.

2- صعوبة الإتلاف لسماكة صفحة البولي – كربونات.

3- سهولة المعالجة وقراءة البيانات باستخدام القارئات في المطارات والمنافذة.

10- متى سيتم تطبيق إصدار جوازات السفر بشكلها الجديد؟

سيتم البدء في طباعة الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي انطلاقاً من سبتمبر القادم 2022.

11- قمت مؤخراً بتقديم طلب إصدار/تجديد جواز سفر هل سيتم تسليمي الجواز بالشكل الجديد أم السابق؟ وكيف يمكنني التعرف على ذلك؟

نعم، سيتم إصدار جواز السفر الجديد لك في حال كان تقديمك للطلب في سبتمبر تزامناً مع إعلان الهيئة عن طرح جواز السفر الإماراتي بحلته الجديدة.

12- جواز سفري مازال سارياً لأكثر من 6 أشهر، هل يمكنني السفر به إلى خارج الدولة؟ وهل يتطلب مني التقدم بطلب إصدار جواز السفر بالشكل الجديد؟

يمكنك السفر بجواز سفرك الحالي، إذ لا يوجد تغيير في إجراءات التنقل بواسطة الجواز، حيث يتعين على حامله التحقق من مدة سريان الوثيقة ولفترة كافية لا تقل عن 6 أشهر وفقاً لمتقضيات السفر دولياً، علماً بأنه يمكن التقدم بطلب الحصول على النسخة الجديدة عند الدخول ضمن فترة استحقاق التجديد وهي 6 أشهر قبل تاريخ الانتهاء المدون في الوثيقة.

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