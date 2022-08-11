طقس الغد حار وصحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:31 والمد الثاني عند الساعة 01:06 والجزر الأول عند الساعة 18:53 والجزر الثاني عند الساعة 08:24 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 21:43 والجزر الاول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.



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