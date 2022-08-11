38000 تصريح لمستخدمي السكوتر الكهربائي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 38102 تصريح لاستخدام السكوتر الكهربائي خلال الشهور الـ 3 الأولى من إطلاق منصتها الرقمية الخاصة بإصدار التصريح المجاني. وبلغ المعدل اليومي للتصاريح الصادرة من الهيئة نحو 423 تصريحاً، حيث حازت الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً أعلى معدل في إصدار تصاريح استخدام السكوتر الكهربائي، بواقع 15,807 تصاريح، أي ما يعادل 41% من جميع الفئات العمرية، كما سجلت الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً حضوراً قوياً بإجمالي 14,576 تصريحاً، تلتها الفئة العمرية ما فوق 40 عاماً بمجموع 6,149 تصريحاً، وأما الفئة العمرية ما دون 20 عاماً فبلغ عدد الحاصلين على التصريح فيها 1,570. وتوضح هذه الحقائق تنوع الإقبال على استخدام السكوتر الكهربائي من مختلف الفئات العمرية، وتوجه الأفراد إلى استخدامه لقدرته على نقل مستخدميه إلى الأماكن المقصودة بكل سهولة ويسر.

جنسيات

وتصدرت الجنسية الفلبينية قائمة الجنسيات الأعلى حصولاً على التصاريح الصادرة بإجمالي 15,502 تصريح، وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بمعدل 8,006 تصاريح، وجاءت الجنسية الباكستانية في المركز الثالث بمعدل 3,840 تصريحاً. ويبلغ عدد الجنسيات المسجلة في المنصة 149 جنسية، ويوضح ذلك تنوع واهتمام شرائح المجتمع الحريصة على الاستفادة من استخدام السكوتر الكهربائي.

وأظهرت نتائج إطلاق المنصة الرقمية أن 11,206 أي ما يعادل 29% من أصحاب التصاريح، هم من السياح وزوار دبي، وتؤكد هذه الأرقام الجهود المبذولة لتنفيذ توجهات حكومة دبي في تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة للدراجات، ودور الهيئة الريادي في تشجيع السكان والزوار على استخدام السكوتر الكهربائي بوصفه إحدى وسائل التنقل البديلة، والمثالية للتنقل الفردي للرحلات القصيرة، ورحلات الميل الأول والأخير.

دورة

ويتطلب الحصول على التصريح، اجتياز الدورة التدريبية التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، وألا يقل عمر المتدرب عن 16 عاماً، وتشمل الدورة التدريبية دروساً عن المواصفات والمعايير الفنية الخاصة بالسكوتر، والتزامات المستخدمين، إضافة إلى المناطق المسموح فيها باستخدام السكوتر، كما تتناول الدورة التعريف بالإشارات والعلامات المرورية المرتبطة بالسكوتر.

شروط

وأفادت الهيئة بأنه يتوجب على مستخدمي السكوتر الكهربائي المشترك والسكوتر الكهربائي الشخصي على الشوارع المخصصة الحصول على تصريح، وأما الراغبون في استخدام السكوتر في الأماكن الأخرى غير الشوارع مثل مسارات الدراجات الهوائية أو على الأرصفة المحددة من قبل الهيئة، فإن التصريح لن يكون إلزامياً، ويستثنى من ذلك حملة رخصة قيادة سارية المفعول للمركبات، أو رخصة قيادة دولية.

التزام

دعت «طرق دبي» جميع الأفراد إلى الالتزام بالاشتراطات واللوائح عند استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات المخصصة لها، مع إلزامية ارتداء الخوذة وسترة الأمان، وتجنب استخدام الهاتف النقال، والتأكد من خلو الطريق، وعدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للمشاة، مع تزويد السكوتر الكهربائي بإشارات أو ملصقات عاكسة، وذلك للحفاظ على سلامة الراكب والآخرين من مستخدمي الطريق.

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