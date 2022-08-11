"ديوا" تعلن عن إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم وصافي أرباح 3.30 مليارات

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم الخميس عن نتائجها المالية القوية للربع الثاني من عام 2022، مسجلة إيرادات ربع سنوية بلغت 7.01 مليارات درهم، و 2.61 مليار درهم صافي أرباح. وفي النصف الأول من عام 2022، بلغت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي 12.08 مليار درهم، ووصل صافي الأرباح إلى 3.30 مليار درهم.

أداء مالي قوي

ارتفعت إيرادات الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15% لتصل إلى 12.08 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب. وارتفع الطلب على الطاقة في دبي بنسبة 6.3% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ووصل الطلب على الطاقة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 23.27 تيراوات ساعة من الكهرباء مقارنة بـ21.9 تيراوات ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2021 . وتم إنتاج 10% من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية. وعلى غرار ارتفاع الطلب على الكهرباء، ارتفع الطلب على المياه خلال الفترة نفسها بنسبة 6.4%.

ووصلت ذروة الطلب خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 9.4 جيجاوات، أي بزيادة وقدرها 7% عن ذروة الطلب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,126,121 متعامل، مما يمثل زيادة بنسبة 5.12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" التي تمتلك الهيئة غالبية أسهمها، نمواً قياسياً في الأرباح والإيرادات في مجال عملها. وخلال الأشهر الست الأولى من هذا العام، بلغت إيرادات "إمباور" 1,154 مليون درهم وصافي الأرباح 432 مليون درهم، ما يمثل زيادة وقدرها 16% و 11% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تؤكد النتائج المالية لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من العام على التزامنا بتطوير أولوياتنا الاستراتيجية الخاصة بالنمو الذكي القائم على الاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والارتقاء بتميز العمليات التشغيلية، وتحقيق عوائد مجزية على رأس المال لجميع مساهمي الشركة. وأسهم تركيزنا المتواصل على تنفيذ مشاريعنا وفق الجدول المحدد واعتمادنا على الابتكار وتسريع عجلة التحول الرقمي في تعزيز نتائجنا خلال الأشهر الست الأولى من عام 2022. ونحافظ في الهيئة على قدرتنا الكبيرة على توظيف الاستثمارات الرأسمالية من خلال استراتيجيتنا المدروسة المتعلقة بالاستثمارات، مع التركيز على تحقيق تطلعات إمارة دبي. وانسجاماً مع استراتيجيتنا، نواصل توفير بنية تحتية قوية لمواكبة ازدهار دبي المتواصل، وتقديم خدماتنا لأكثر من مليون متعامل في دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة والسلامة."

وأضاف معالي الطاير: "نواصل تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي لتشمل جميع التقنيات المتاحة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقا واستدامة للأجيال القادمة".

آخر التحديثات خلال الربعين الأول والثاني والنصف الأول من العام

خلال النصف الأول من عام 2022، وصلت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة إلى 14,117 ميجاوات بعد إضافة 700 ميجاوات منها 600 ميجاوات من مجمع حصيان لإنتاج الطاقة والذي يعمل بالغاز الطبيعي؛ و100 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وحتى يونيو 2022، وصلت نسبة الإنجاز في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا إلى 44%، وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.



إضافة إلى ذلك، وصلت نسبة الإنجاز في مشروع خزّان المياه في منطقة النخالي في دبي إلى 85%. وتبلغ سعة الخزان 120 مليون جالون، وبلغت نسبة الإنجاز في خزان آخر يجري إنشاؤه في منطقة اللسيلي 84%، وتبلغ سعة الخزان 60 مليون جالون، كما بلغت نسبة الإنجاز في خزان مجمع حصيان 11%، وتبلغ سعة الخزان 120 مليون جالون.

بالإضافة إلى ذلك، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 287 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من العام 2022. ويبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة 78 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت) إلى 42,093 محطة. ودشنت الشركة محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 400 كيلوفولت ، و10 محطات تحويل رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت، مما يرفع العدد الإجمالي لمحطات التحويل جهد 400 كيلوفولت في دبي إلى 26 محطة، ومحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت إلى 329 محطة. وأنجزت الهيئة تمديد كابلات أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 100 كيلومتر وكابلات الجهد المنخفض والمتوسط بطول 802 كيلومتر لربطها بشبكة الهيئة.

وتواصل الهيئة تعزيز كفاءتها، من خلال اعتماد أحدث التقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع خدماتها وعملياتها.

في يونيو 2022، أطلقت الهيئة نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحسين وتعزيز شبكة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري. ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، مما يحسن أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة.



في الربع الثاني من عام 2022، وكجزء من مبادرة "الحياة الذكية"، أضافت الهيئة "أداة تقييم الاستهلاك" لتمكين المتعاملين من القطاع السكني من فهم نمط استهلاكهم بمنتهى السهولة. وتدعم الخطوة جهود الهيئة لتصبح منازل دبي مستدامة وذكية . ومنذ إطلاق مبادرة "الحياة الذكية"، أسهمت المبادرة في تحقيق وفورات تصل إلى 8 مليار جالون من المياه.

وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه. في مايو 2022، أبرمت الهيئة مذكرة تعاون مع مشغل الأقمار الاصطناعية الفرنسي العالمي "يوتلسات"، لتقديم الدعم الفني لبرنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) وقمر الهيئة الاصطناعي النانوي من نوع (3U) "ديوا سات1"، بما يتيح تطوير أجهزة إرسال إنترنت الأشياء الخاصة بالأقمار الاصطناعية النانوية، وتعزيز الاتصال بين أصول الهيئة وقمرها الاصطناعي النانوي. علاوة على ذلك، تعمل الهيئة بشكل استباقي على تطوير تقنية الطائرات بدون طيار (الدرون) باستخدام طائرات بدون طيار متطورة لاستثمارها في رصد الأصول، بما يدعم البنية التحتية المتنامية في دبي.

في أبريل من عام 2022، أطلقت الهيئة موقعاً إلكترونياً شاملاً مخصصاً لأحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي. ويهدف موقع "مجتمع السيارات الكهربائية في دبي" www.dubaievhub.ae إلى زيادة استخدام السيارات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية في دبي. وتوفر الهيئة حالياً بنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية في أكثر من 334 محطة شحن في جميع أنحاء إمارة دبي.

وحصدت الهيئة ثلاثاً من جوائز المجلس العالمي للتميز (Global Excellence Assembly) خلال النصف الأول من عام 2022 في "التميز في الابتكار" و"الابتكار في الأعمال" و"التميز في خدمة المتعاملين". كما فازت الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2022 بجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة من مجلس السلامة البريطاني وذلك للمرة العاشرة على التوالي، وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة للمرة الرابعة عشر.

الاكتتاب العام لشركة إمباور قيد الدراسة

تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً بدراسة طرح الاكتتاب العام لمؤسسة "إمباور" والتي تملك الهيئة معظم أسهمها. ويتوقف توقيت الطرح وحجم الأسهم المطروحة على الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

سياسة توزيع الأرباح

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي على سياسة توزيع الأرباح، وتتوقع الهيئة دفع مبلغ الأرباح على الأقل بـ6.2 مليار درهم سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتعتزم الشركة دفع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر. ومن المقرر توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2022.

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