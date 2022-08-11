سحب ركامية وأمطار.. حالة الطقس في الإمارات من الأحد إلى الخميس

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب ركامية من الأحد إلى الخميس يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة .

وأوضح أن المنطقة تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.



الطقس المتوقع من الأحد إلى الخميس:

ومن المتوقع فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.



الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً من يوم الإثنين ليلاً في الخليج العربي وبحر عمان.

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