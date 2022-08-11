الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الخميس إلى يوم الاثنين على النحو التالي:

الخميس

الطقس: رطب صباحاً خاصة على المناطق الساحلية - حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: حار - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار – تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: غائم جزئي – تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الغربية يصاحبها سقوط أمطار- انخفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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