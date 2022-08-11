محمد الشرقي يطلع على مبادرات مجلس الفجيرة للشباب

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس الفجيرة للشباب، بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

واطلع سموه خلال اللقاء على مبادرات المجلس وإنجازاته التي استهدفت فئة الشباب في إمارة الفجيرة، عبر مختلف المشاريع والأنشطة التي تسهم في تنمية وعيهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

إنجازات

وأشاد سموه بإنجازات مجلس الفجيرة للشباب، وعمله الجاد من أجل تطوير قطاع العمل الشبابي في الإمارة، مؤكّداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاهتمام بفئة الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وعبّر أعضاء مجلس الفجيرة للشباب عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال واهتمام سموه بالشباب وتقديم الدعم المتواصل لهم.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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