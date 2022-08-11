«أم القيوين الإبداعي» يطور مهارات الأطفال والشباب

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مركز أم القيوين الإبداعي، أمس، ورشتين، استهدفتا الأطفال والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المخيم الصيفي، الذي أطلقته وزارة الثقافة والشباب، بهدف إثراء معارف المشاركين في الفعاليات المنفذة وبناء قدراتهم، وتطوير خبراتهم ومهاراتهم والمساهمة في استغلال أوقاتهم بأنشطة، تحقق لهم عنصري المتعة والفائدة.

ونفذت الورشة الأولى، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في أم القيوين تحت شعار «كن إطفائي المستقبل»، فيما نفذ مركز أم القيوين الإبداعي ورشة ثانية، استهدفت الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعنوان «التسويق الذكي للمشاريع الرائدة».

وتم خلال الورشة إلقاء الضوء على أساليب تسويق المنتجات، والطرق المساهمة في إنجاح المنتج الجديد، وعرضت المزيج التسويقي، الذي يعتمد على النشاط التسويقي، ويهدف إلى توفير المنتج المناسب في المكان والوقت المناسبين بالسعر المناسب، والترويج له بالوسائل الفعالة.

وتم تمديد فعاليات برامج المخيم الصيفي، التي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي حتى تاريخ 24 أغسطس الجاري. ويستضيف مركز أم القيوين الابداعي في الأسابيع المقبلة ورشاً فنية، تشمل ورشة حول كيفية صناعة لوحة فنية باستخدام القهوة، وورشة الاستمتاع برسم لوحة فنية مستوحاة من الملح، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة حول تعلم أساسيات فن البالية، وأخرى تخصصية في مجال الكتابة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز