عمار النعيمي يبحث التعاون مع القنصل العام الكوري

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان صاحب السمو الحاكم أمس مون بيونج جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية الذي قدم للسلام على سموه وبحث سبل التعاون.

ورحب سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء بالقنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة المتينة التي تربط الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه، أعرب القنصل العام الكوري عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خصوصاً من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر اللقاء عبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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