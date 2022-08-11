«السلامة الغذائية» تستعرض التعاون مع نادي أبوظبي الزراعي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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زار وفد من نادي أبوظبي الزراعي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمقرها الرئيسي، أمس، وذلك في إطار التعاون المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم القطاع الزراعي ضمن استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي للإمارة.

ورحب سعيد البحري العامري مدير عام الهيئة بوفد النادي الذي ترأسه اللواء متقاعد محمد معيوف الكتبي الأمين العام للنادي، وقال «يأتي هذا الاجتماع ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تسعى دوماً إلى إيجاد فرص تعاون مع مختلف الجهات التي تخدم القطاع الزراعي وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي».

وأشار إلى أن إشهار نادي أبوظبي الزراعي سيسهم في سهولة الوصول للمزارعين وتقديم الإرشاد والنصح المناسب لهم كونه ملتقى لتبادل الخبرات والآراء والأبحاث الزراعية الحديثة للارتقاء بهذا القطاع المهم والحيوي.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الهيئة ونادي أبوظبي الزراعي والتعريف ببرنامج تحالفات المزارعين الذي طرحته الهيئة وإمكانية التعاون لتحقيق أهداف البرنامج، إضافة إلى مناقشة مدى مواءمة الخطة الاستراتيجية للنادي مع الهيئة.

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