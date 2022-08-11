الإمارات تشارك العالم الاحتفال بيوم الشباب

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دولة الإمارات غداً في الاحتفال باليوم العالمي للشباب، والذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، في وقت تزخر مسيرة الدولة بإنجازات الشباب ومبادرات تمكينهم باعتبارهم ثروة وطنية لا بدّ من تنميتها والنهوض بها.

وترسخ دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نموذجاً عالمياً ملهماً لتمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تؤهلهم لتحقيق أفضل الإنجازات، والمساهمة في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، بالإضافة إلى فسح المجال أمامهم لمشاركة شباب العالم وعبر المحافل الدولية رؤاهم وتصوراتهم لإحداث التغيير الإيجابي، وإيجاد الحلول للمشكلات العالمية.

وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية، حفلت مسيرة الدولة بالتمكين والإنجازات لشباب الإمارات من أجل رفعة الوطن.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في تدوينة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «في دولة الإمارات كل يوم هو يوم للشباب واليوم العالمي للشباب هو فرصة لنا جميعاً للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين الشباب وإشراكهم».

وأضافت معاليها: «اليوم العالمي للشباب هذا العام يدعو لـ«تضامن الأجيال» من أجل مد جسور التواصل وخلق مجتمع قادر على احتواء الجميع من كافة الأعمار، وهو النهج الذي تعلمناه من قيادتنا الرشيدة للعمل والتعاون بروح الفريق الواحد من أجل المجتمع.. الجميع مسؤول عن الجميع».

وقالت معالي المزروعي: «الشباب روح وفكر وحالة، والجميع مدعو للاحتفاء بالشباب المتميز في كل مجال».

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