«الإعلام الجديد» تستضيف صانعي محتوى ومسؤولي تسويق في «Social day»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت أكاديمية الإعلام الجديد في دبي فعالية «Social day»، واستضافت خلالها نخبة من صانعي المحتوى ومسؤولي التسويق في أهم القطاعات الحكومية والخاصة، من بينها شركة «موانئ أبوظبي» وشركة «دو» والقيادة العامة لشرطة دبي، وغيرها من المؤسسات والشركات الحيوية في الدولة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من دور الأكاديمية كحلقة وصل بين صانعي المحتوى الإبداعي والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والعلامات التجارية والرقمية العالمية.

واستضافت الأكاديمية خلال الفعالية شركة «Meta» التي تعد واحدة من أكثر الشركات الرقمية قيمة في العالم، والتي كشفت عن بعض الأخبار الحصرية، فيما أجابت مون باز مسؤولة شراكات المبدعين لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في «Meta» على الكثير من التساؤلات المطروحة حول مستقبل التطبيقات الاجتماعية.

عصف ذهني

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: عملنا على هذه الفعالية لتكون بمثابة جلسة عصف ذهني بين صانعي المحتوى الرقمي والجهات المعنية في بناء استراتيجيات مستقبلية للتطوير الرقمي في الدولة والعالم.

إنجازات

احتفلت أكاديمية الإعلام الجديد مؤخراً بمرور عامين على انطلاقتها، معلنة عن عدد كبير من الإنجازات ومعدلات غير مسبوقة في عدد المشاهدات والتفاعل ونمو المتابعين، شملت ما يزيد على 301 مليون مشاهدة لمنصاتها، وأكثر من 22 ألف محتوى رقمي للأكاديمية وصانعي المحتوى التابعين لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز