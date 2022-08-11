35 ألف مولود في أبوظبي يخضعون لفحوصات حديثي الولادة

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت التقارير الواردة من مختبر الفحوصات الجينية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نسبة فحوصات حديثي الولادة في إمارة أبوظبي بلغت 98%، وخضع 35951 من المواليد في أبوظبي لفحوصات حديثي الولادة في سنة 2021 وقد تم الكشف من خلال هذه الفحوصات عن 2810 حالات مرضية قد تؤثر على النمو العقلي والجسدي للطفل بعد الولادة، وأسهم الكشف المبكر عنها في التغلب عليها والتقليل من مضاعفاتها التي قد تكون وراثية أو مرتبطة بعمليّة الأيض أو أمراضاً مرتبطة بالهرمونات، أو أمراض الدّم. ويتضمن البرنامج لهذا العام سلسلة من ورشات العمل لمقدمي الرعاية الصحية بما يخص برنامج فحوصات حديثي الولادة وجميع الفحوصات المشمولة بالبرنامج وأهمية الالتزام بالمعيار الصادر بما يخص فحوصات حديثي الولادة وفحوصات الأم خلال مرحلة الحمل وما قبل الحمل.

وإلى ذلك أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن استمرار جهوده في تطوير البرامج والسياسات الداعمة لتحسين والارتقاء ببرامج الأمومة والطفولة من خلال تثقيف ورفع وعي المجتمع بجوانب الصحة العامة الخاصة بصحة المرأة الحامل والطفل والذي يطلقه في شهر أغسطس من كل عام بالتعاون مع 35 من مستشفيات الأمومة والأطفال في أبوظبي.

ويهدف المركز من خلال البرنامج إلى تحسين صحة النساء والأطفال حديثي الولادة في إمارة أبوظبي من خلال اتباع النهج الوقائي المستند إلى الأدلة المثبتة عملياً بزيادة الوعي المجتمعي خصوصاً بين النساء وخبراء الصحة.

ويشمل البرنامج مجموعة من المبادرات الوقائية والفحوصات الدورية التي تختص بصحة الأم والطفل بالتعاون مع مستشفيات الأمومة والطفولة في الإمارة.

أولوية

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع: يعتبر تعزيز صحة المرأة وتمكينها من الأولويات الوطنية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على التنسيق ومواءمة الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين للارتقاء بمستوى الصحة المجتمعية.

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