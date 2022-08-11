«إسعاف دبي» تعيد الحياة لخمسيني توقف قلبه

المصدر: دبي - البيان

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كرّم مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مستجيب الطوارئ محمد دحان وزميله فني الطب الطارئ أوريليو ألونزو، على جهودهما التي بذلاها لإنقاذ مريض خمسيني تعرض لسكتة قلبية حادة. وتعود بداية القصة لتلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بتعرض رجل خمسيني لوعكة صحية وآلام في الصدر، واستجاب له فريق الإسعاف بسرعة وعند وصول الفريق تبين تعرضه لأزمه قلبية فباشر الفريق تقديم الرعاية الطبية له ووضع المحاليل الوريدية.

وأثناء نقله للمستشفى تدهورت حالته الصحية وتعرض لتوقف كامل في عمل عضلة القلب والرئتين فبدأ المسعفون بعملية الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية مما أدى لعودة النبض للمريض ونقله على الفور إلى مستشفى الزهراء، حيث قام فريق الطوارئ بعمل قسطرة قلبية ونقل بعدها المريض للعناية المركزة للاطمئنان على استقرار حالته الصحية، وتابع فريق الإسعاف حالة المريض حتى لحظة خروجه معافى.

كفاءة

قال ماجد الزرعوني مدير إدارة العمليات بالإنابة: أثبتت نتائج المتابعة كفاءة الإجراءات الطبية المتخذة من قبل طواقمنا الإسعافية التي تتعامل مع جميع الحالات باختلاف درجات تصنيفها وسلامة القرارات المتخذة من قبلهم، والتي تسهم في الحفاظ على حياة أفراد المجتمع، ولذلك تستحق طواقمنا الإسعافية المؤهلة التقدير والشكر على جهودهم التي بلا شك يتضح أثرها على المجتمع، مؤكداً أن المؤسسة تتابع جميع الحالات التي تتعامل معها المؤسسة وخصوصاً الحالات الحرجة والتي تحظى بمتابعة خاصة من قبلنا منذ لحظة دخولها للمستشفى حتى لحظة خروجها، كما أن المؤسسة حريصة على الوصول لأفضل معدلات للاستجابة، وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الطارئة.

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