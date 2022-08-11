«مالية دبي» ومستشفى التداوي يتعاونان لتعزيز خدمات الرعاية الصحية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت دائرة المالية في حكومة دبي ومستشفى التداوي التخصصي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدّمة لموظفي الدائرة.

ووقع الاتفاقية في مقر دائرة المالية جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، ومروان إبراهيم آل ناصر المدير العام لمستشفى التداوي التخصصي، بحضور ممثلين من الجانبين.

فعاليات

ويقدّم مستشفى التداوي التخصصي لموظفي دائرة المالية، بموجب مذكرة التفاهم، خصماً خاصاً على الخدمات الطبية، كما يعتزم الجانبان التنسيق لإقامة فعاليات تخصصية دورية في مقرّ الدائرة تتضمّن فحوصاً طبية وورشاً توعوية للموظفين في مختلف مجالات الصحة العامة والصحة والسلامة المهنية.

وقال جمال المري: «إن إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين من شأنها توطيد أواصر التعاون بينهما والمساهمة في استفادة الموظفين من الخدمات الطبية والتوعوية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى حياتهم وحياة أسرهم الصحية ويسهم في الارتقاء بسعادتهم».

وأعرب مروان إبراهيم آل ناصر عن شكره لدائرة المالية، وأنها كانت من الجهات الحكومية السبّاقة إلى التعاون مع مستشفى التداوي التخصصي، مضيفاً أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في إثراء الرعاية الصحية المتطوّر في إمارة دبي، وتعميق الشراكة بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.

سلامة مهنية

وأكّد ماهر محمد الجسمي رئيس قسم الخدمات الإدارية والمشتريات في دائرة المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الدائرة ومستشفى التداوي التخصصي يمثّل إضافة مهمة تعزز التزام الدائرة بمعيار الصحة والسلامة المهنية ISO14001 الذي حصلت عليه العام الماضي.

بدورها، قالت فاطمة قاسم المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة التداوي: «إن إنشاء منظومة للرعاية الصحية داخل بيئة العمل يسهم في رفع الوعي الصحي الذي من شأنه التقليل من التعرّض للأمراض وتدارك خطورتها، ما يعزز من كفاءة الموظفين ويرفع سعادتهم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز