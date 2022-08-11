5 نصائح للعناية بالبشرة خلال الصيف

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أكدت الدكتورة نوف سيف المحمود، أخصائية الأمراض الجلدية في مركز الباهية الصحي، التابع للخدمات العلاجية الخارجية، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير فإن التعرض لأشعة الشمس يمثل تهديداً لصحة البشرة، لافتة إلى أنه رغم أن التعرض لأشعة الشمس قد يكون مفيداً لتزويد الجسم بفيتامين (د) الضروري وتحسين الحالة المزاجية عموماً، إلا أن التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب عواقب خطيرة للغاية على البشرة.

وقالت المحمود لـ «البيان»، إنه مع دخولنا في الأشهر الأكثر حرارة خلال العام، ونظراً لوجود الكثير من المفاهيم الخاطئة حول أفضل الممارسات للحفاظ على صحة البشرة، فإن هناك 5 نصائح يجب اتباعها للعناية بالبشرة خلال الصيف.

وأشارت إلى أن النصيحة الأولى تتمثل في عدم التعرض المباشر للشمس، والحرص على تجنب الشمس خلال ساعات الذروة أي بين الساعة 10 صباحاً و4 عصراً، والنصيحة الثانية: إذا اضطر الشخص للخروج خلال تلك الساعات، فيجب أن يبقى في منطقة مظللة، وارتداء قبعة عريضة الحواف مع نظارات شمسية مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام كريم الوقاية من الشمس بعامل (SPF 30 أو أعلى)، ويجب وضع كريم الوقاية من الشمس قبل 15 إلى 30 دقيقة من التعرض للشمس لتشكيل طبقة حماية على الجلد ثم إعادة وضعه كل ساعتين عندما نكون في الخارج.

وحذرت المحمود من عمليات تسمير الجسم في الأجواء الحارة كونها قد تؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة، فالأشخاص الذين يقومون بتسمير بشرتهم دائماً هم أكثر عرضة للإصابة بالتجاعيد والبقع الشمسية والكلف، والأخطر أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

وقالت: تتمثل النصيحة الرابعة في الحفاظ على ترطيب الجسم، حيث إن التعرض لأشعة الشمس والمياه المالحة والرمل جميعها عوامل تؤدي إلى جفاف الجلد، ولتخفيف تأثير هذه العوامل الخارجية الضارة، لا بدّ من استخدام مرطب يناسب نوع بشرتك بعد الاستحمام، ومن الضروري أيضاً إعطاء الأولوية للترطيب الداخلي عن طريق شرب كميات كافية من الماء يومياً أي نحو 2 لتر يومياً للشخص الراشد.

ولفتت إلى أن النصيحة الخامسة تتمثل في علاج حب الشباب والتهاب الجريبات، وللحد من حب الشباب والتهاب بصيلات الشعر خلال فصل الصيف، يجب التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية حول اختيار منتجات البشرة الخفيفة والتي لا تسد المسام عند التعرض للحرارة الشديدة في الخارج، بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة لتتنفس البشرة بشكل مريح، ولا ننسى أهمية تغيير الملابس مباشرة بعد القيام بالأنشطة البدنية والاستحمام مباشرة بعد التدريبات التي تسبب العرق.

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