50 ألف استشارة افتراضية في أبوظبي خلال 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحول خدماتها الواسعة للتطبيب عن بُعد إلى قنوات اتصال رئيسية للمرضى الأجانب الذين يبحثون عن رعاية طبية متخصصة في أبوظبي. ووفقاً لتصنيف مؤشر السياحة العلاجية لعام 2020، احتلت أبوظبي المرتبة 8 كأفضل وجهة عالمية للسياحة العلاجية.

التزام

ومع قرابة 50 ألف استشارة افتراضية في عام 2021، تمثل عيادة «صحة» الافتراضية للتطبيب الخارجي عن بُعد التزام الشبكة بزيادة الوصول العالمي إلى نظام الرعاية الصحية في أبوظبي. كما أطلقت الشبكة خدمات متخصصة للتطبيب عن بُعد للمرضى النفسيين وتطبيق «صحة» للهواتف الذكية حتى يتمكن المرضى من جميع أنحاء العالم من الوصول بسهولة إلى خدمات «صحة» المتنوعة من خلال قنوات عدة.

وأكمل أطباء من مستشفى توام أخيراً بنجاح جراحة طفيفة التوغل في العمود الفقري على مريضة استعانت بخدمة التطبيب عن بُعد في الخارج. وكانت تعاني من حالة حادة في العمود الفقري أدت إلى ألم مزمن وموهن لأكثر من 9 سنوات.

وأسهم التأثير الضار على نوعية حياتها والحواجز التي تحول دون رعايتها في بلدها الأم بإقناعها بالتفكير في السياحة العلاجية.

حالة

وفي معرض حديثه عن الحالة ودور التطبيب عن بُعد في مشهد السياحة العلاجية المتنامي في أبوظبي، قال الدكتور محمد زياد الجيعان، استشاري جراحة العظام في مستشفى توام مع شركة «صحة»: تواصلت المريضة معنا من خلال خدمة التطبيب عن بُعد، وكانت تعاني من ألم شديد وقت تشخيصها.

وتمت جراحة العمود الفقري طفيفة التوغل بنجاح، وتم نقل وتحريك المريض من خلال العلاج الطبيعي في اليوم التالي. وفي غضون أسبوعين، عادت المريضة إلى بلدها الأم وتمت مراقبتها من قبل فريقنا من خلال متابعات التطبيب عن بُعد المنتظمة. واليوم، تعيش المريضة حياة طبيعية خالية من الألم.

من جانبها، فندت المريضة تجربتها مع مستشفى توام قائلة: كانت أبوظبي ومستشفى توام الخيار الأمثل لعمليتي الجراحية. كانت ميزة التطبيب عن بُعد نعمة كبرى بدءاً من النقطة التي حددت فيها موعدي الأول وصولاً للمتابعة ما بعد العملية. لقد كانت حياتي قبل الجراحة صعبة للغاية، ولكن اليوم، وبفضل الدكتور زياد وفريقه، أعيش حياة خالية من الألم، وأتطلع إلى أن أتمكن أخيراً من العيش والاستمتاع بحياتي.

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