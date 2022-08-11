مؤشرات ذكية حول «كورونا» لتوفير بيئة آمنة لموظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق شاشات ولوحات مؤشرات ذكية وتقارير آنية حول مستجدات الوضع الوبائي على مستوى الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بجائحة «كوفيد19»، وذلك ضمن مبادرة «تعافي» بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة لموظفي الحكومة الاتحادية ومتعامليها على حد سواء من خلال مراقبة ومتابعة مؤشرات الموظفين الخاصة بـ«كوفيد19» في كل الوزارات والجهات الاتحادية عبر ربط مخرجات تطبيق «الحصن» مع نظام التقارير الذكية.

وفي تعميمها رقم 8 لسنة 2022 الموجه إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية أكدت الهيئة أنها أتاحت صلاحية الدخول واستخراج التقارير والمؤشرات الخاصة بمبادرة «تعافي» لكل الوزارات والجهات الاتحادية وبإمكان المعنيين الاطلاع عليها من خلال نظام التقارير الذكية BI المنضوي تحت نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وبينت أن التقارير الذكية والمؤشرات الاستباقية الصادرة عن «تعافي» تظهر تصنيف الجهة على مستوى الحكومة الاتحادية وذلك وفق نتائج نسبة الموظفين المصابين ونسبة الموظفين المطعمين بجرعتين أو أكثر من أي لقاح لـ«كوفيد19» معتمد في الدولة.

جاهزية

وشددت على أهمية التقارير الصادرة عن «تعافي» في رفع مستويات الجاهزية لدى الوزارات والجهات الاتحادية في التعامل مع أي مستجدات خاصة بالوضع الوبائي واتخاذ خطوات استباقية وتعزيز الإجراءات الاحترازية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث تظهر عدد حالات إصابات «كوفيد19» النشطة في الجهة وفق موقع العمل والوحدة التنظيمية وذلك بشكل تفصيلي كما توفر خاصية سحب تفاصيل بيانات الموظفين المصابين والحاصلين على التطعيم وغير المطعمين والموظفين الحاصلين وغير الحاصلين على الجرعة الداعمة في الجهة.

دعم

وأوضحت الهيئة أنه من شأن التقارير الخاصة بتعافي توفير الدعم لإدارات الموارد البشرية وتزويدها بالبيانات الآنية حول معدلات التطعيم والإصابة وتلقي الجرعة الداعمة وحالات المخالطة، الأمر الذي يمكنها من تطوير وتحسين الإجراءات التصحيحية المتبعة على مستوى الجهة فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الإصابة والمخالطة للحد من تداعيات الجائحة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وذكرت أن التقارير تساعد في تتبع وحصر حالات الإصابة والمخالطة بشكل يومي ضمن بيئة العمل في الجهة الاتحادية وتحديد مناطق التركز والانتشار للعدوى ومتابعة الموظفين المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفق آلية إلكترونية موثقة ضمن نظامي «بياناتي» و«الحصن» بالإضافة إلى توعية الموظفين بضرورة استكمال جرعات التطعيم وإجراء الفحوصات المطلوبة في موعدها وذلك من خلال إشعارات إلكترونية.

تنظيم

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشاً افتراضية للتعريف بمبادرة «تعافي» وذلك بمشاركة العشرات من مديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية تم خلالها شرح أبرز ملامح المبادرة التي تعد معلوماتية استباقية وتربط نظام «بياناتي» مع تطبيق الحصن.

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