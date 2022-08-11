مليون مستفيد من حملة شرطة الشارقة «كن واعياً»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملتها الأمنية التوعوية «كن واعياً» والتي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة ‏التحريات ‏والمباحث الجنائية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي استهدفت شرائح مجتمعية مختلفة لتوعيتهم بطرق متنوعة حول أساليب وطرق الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، واستمرت لمدة شهر.

وكشف العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة عن نجاح حملة «كن واعياً»، في تحقيق أهدافها المتمثلة في نشر التوعية الأمنية ‏ضمن نطاق واسع للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، حيث استفاد من الحملة مليون و18 ألف ‏مستفيد خلال 30 يوماً، ونجح التواصل المباشر مع المجتمع من خلال المنصة التفاعلية في الزاهية ‏سيتي سنتر في استقطاب 4 آلاف زائر، و677 ألف مشاهدة لما تتضمنه المنصة عبر الإعلاميين ومؤثري وسائل ‏التواصل الاجتماعي على حساباتهم خلال زيارتهم للمنصة، فيما حققت الرسائل التوعوية عبر مختلف ‏شاشات العرض للشركاء 6 آلاف و768 مشاهدة عبر شاشات سينما فوكس، و290 ألف مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة، و40 ألف مشاهدة عبر مختلف المواقع ‏الإخبارية، إلى جانب المستفيدين من 175 شاشة صراف آلي تابعة لمصرف الشارقة الإسلامي المنتشرة في ‏الدولة.‏

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز