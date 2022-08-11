تحقيق أمنيات 5 أطفال مصابين بأمراض خطيرة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق أمنيات 5 أطفال من المصابين بأمراض خطيرة في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع متاحف الشارقة.

واستضاف مربى الشارقة للأحياء المائية فعالية «تحقيق الأمنيات» عبر استقبال الأطفال بشخصية سمكة المهرج والبالونات، وتم اصطحاب الأطفال في جولة إرشادية داخل قاعات مربى الشارقة للأحياء المائية وشاهدوا خلالها عرض إطعام أسماك القرش، وعرض إطعام الأسماك في القناة، كما سنحت أمامهم فرصة نادرة للمس الكائنات الحية عن كثب. واستمتع الأطفال بأوقات رائعة ومسلية مع مسرحية «مهمة من أعماق البحار». وتوجه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير لهيئة الشارقة للمتاحف وللقائمين على فعالية تحقيق الأمنيات في مربي الشارقة للأحياء المائية لاستضافتهم حفل تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، مشيداً بجهودهم المبذولة في إدخال السعادة والأمل على قلوبهم عبر تعريفهم بعالم البحار والبيئة البحرية بطريقة مسلية وممتعة.

واختتم الزبيدي تصريحه بالقول: يسعدنا أن نتمكن من تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم عبر التعاون مع الجهات التي تسعى إلى الإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأيادي البيضاء الخيرة التي أسهمت في حصول الأطفال على أمنياتهم التي تنوعت ما بين «آي باد، لاب توب، وبلاي ستيشن 5 مع أقراص مدمجة». ونتطلع إلى المزيد من الفعاليات التي تعزز مشاعر السعادة في قلوب كافة أفراد المجتمع.

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