شرطة دبي تسعد «سفراء الأمان» بـ 3 خيول

المصدر: البيان

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أهدت القيادة العامة لشرطة دبي 3 خيول من إسطبلات مركز شرطة الخيالة إلى 3 من «سفراء الأمان» المنضمين إلى برنامج «سواعد الأمان» والذي يعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية في شرطة دبي، وتمكينهم من تنفيذ العديد من المهام الشرطية التخصصية في مختلف الحقول العلمية خلال إجازة الصيف. وبحضور العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، سلم الرائد ضاحي الجلاف المهيري، مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة، الخيول إلى «سفراء الأمان» وهم كل من: سيف علي النقبي، وسلطان خالد الشامسي، وميرة علي الحاج، وذلك في مقر مركز شرطة الخيالة بمنطقة العوير.

وأكد الرائد ضاحي الجلاف أن إهداء الخيول إلى «سفراء الأمان» جاء بعد التحاقهم ببرنامج «سواعد الأمان» خلال فترة إجازة الصيف وحصولهم على تدريب على مهارات وأساسيات التعامل مع الخيول في مركز شرطة الخيالة.

وشدد على حرص مركز شرطة الخيالة بالتعاون مع مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، على توعية وتثقيف الطلبة حول كيفية التعامل والاهتمام والعناية بالخيول.

شغف

أوضح الرائد ضاحي الجلاف أن مبادرة إهداء 3 خيول إلى 3 من «سفراء الأمان» جاءت بهدف إسعادهم بعد ظهور رغبة وشغف لديهم في الاهتمام بالتعامل مع الخيول والعناية بها، موضحاً أن المبادرة أسعدت «سفراء الأمان».

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