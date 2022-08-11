مذكرة تفاهم لتعزيز تنافسية قطاع الطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وشهادات الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي بالإمارة، فضلاً عن تعزيز تنافسية قطاع الطاقة في أبوظبي والعلاقات مع الشركاء الصناعيين في القطاع الخاص.

دعم الابتكار

وبموجب المذكرة، ستعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات مع مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تعزيز الممارسات المستدامة في القطاع الصناعي من خلال تطوير حلول جديدة لدعم الابتكار في منتجات الطاقة، بالإضافة إلى قيادة عملية تطوير المقترحات لضمان التحسين المستمر لبيئة الأعمال بهدف جذب استثمارات جديدة وتمكين المصانع المستدامة من فرص الازدهار في أبوظبي، الأمر الذي يسهم في دعم الخطط الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بما في ذلك أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية من خلال تشجيع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.

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