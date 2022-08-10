طقس الإمارات غداً.. حار صحو إلى غائم جزئيا أحيانا

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا و صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر رطبا ليلاً وصباح الجمعة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 17:59 الجزر الثاني عند الساعة 07:46.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 09:37 و المد الثاني عند الساعة 20:44 والجزر الأول عند الساعة 15:26 و الجزر الثاني عند الساعة 03:29.

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