طرق دبي تفوز بجائزة " أفضل الأعمال لعام 2022"

المصدر: البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في مركز التحكم الموحد بجائزة "أفضل الأعمال 2022" وذلك عن فئة أفضل استخدام مبتكر وإبداعي للتكنولوجيا، وحصلت الهيئة على هذه الجائزة التي تعد من أبرز الجوائز في المملكة المتحدة والتي تهدف إلى تكريم التميز في مختلف المجالات.

وجاء تحقيق (طرق دبي) لهذا الإنجاز الجديد من خلال مشاركتها في الجائزة عن مركز التحكم الموحد والذي يعد من أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية، وقدرته على تحقيق التكامل والتحكم في جميع وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو دبي وترام دبي والمواصلات العامة ومركبات الأجرة، ووسائل النقل البحري، إلى جانب مراكز التحكم بالأنظمة المرورية، وكذلك التخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة.

مركز التحكم الموحد

وتم تطوير مركز التحكم الموحد بإجراءات المرونة ليدير شبكة نقل مكونة من 5 آلاف كيلو متر من الطرق، و1700 حافلة مواصلات عامة، وأكثر من 10 آلاف مركبة أجرة، وحركة 129 قطار مترو بإجمالي 645 عربة، و54 محطة مترو منها 7 محطات لمسار 2020، و11 ترام بواقع 11 محطة، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزية التي تضم شاشة عملاقة مساحتها 53 متراً مربعاً، وترتبط بأكثر من 34 نظاماً تقنياً داخل الهيئة حيث يمكن تحقيق التكامل بينها بصورة آنية.

وقدرة المركز كذلك على استيعاب ومعالجة البث من أكثر من 10 آلاف كاميرا مراقبة، كما يمتلك المركز القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الحوادث والأزمات واستخدام بيانات الهواتف المحمولة في التخطيط وإدارة التنقل والحشود، من خلال تحديد كثافة الجمهور عبر مؤشرات حرارية وتحديد أماكن التجمعات بشكل آلي وتوجيه وسائل النقل لخدمتها، إلى جانب إمكانية محاكاة التواجد الواقعي في قلب الحدث عبر عرض مرئي ثلاثي الأبعاد ومراقبة حركة التنقل بطائرات دون طيار وقدرات تقنية أخرى ساهمت في أن يكون المركز من أكبر وأهم مراكز التحكم في العالم.



جائزة أفضل الأعمال

تعد جائزة أفضل الأعمال من أبرز الجوائز في المملكة المتحدة التي تهتم بمشاركات مختلف القطاعات والشركات الدولية الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة التي تتميز بالابتكار والريادة، كما يتم إدارة جائزة أفضل الأعمال من قبل "جوائز إنتليجنس" الرائدة عالمياً في مجال جوائز ريادة الأعمال.

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