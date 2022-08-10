مدينة العين تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة في اليوم نفسه

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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كسرت درجة الحرارة العظمي أمس حاجز الـ 50 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة على الدولة بمقدار 51 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة 12:30 ظهر أمس الثلاثاء، فيما سجلت أقل درجة في الفوعة (العين) بمقدار 26.2 درجة مئوية، وهي من المفارقات التي لا تحدث كثيرا، حيث يتم تسجيل أعلى درجة حرارة في وقت الظهيرة وتسجيل أقل درجة حرارة في الصباح الباكر في منطقتين بمدينة العين تفصل بينها مسافة 51 كيلومتر تقريبا.

ويتميّز شهر أغسطس بارتفاع درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم "الأربعاء" صحواً إلى غائم جزئيا، كما تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً قد تصل سرعتها إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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