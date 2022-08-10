84 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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بلغت مصروفات صندوق الزكاة 84 مليوناً و80 ألفاً و134 درهماً خلال النصف الأول من العام الجاري استفاد منها مستحقون لها ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وقال الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام: «إن لجنة الصرف عقدت خلال النصف الأول لعام 2022 نحو 95 اجتماعاً كان منها 65 مرئياً عن بعد و30 اجتماعاً بالتمرير أقرت خلالها تقديم 84 مليوناً و80 ألفاً و134 درهماً لمستحقيها من الأُسر المحتاجة بلغ عددها 6977 عائلة».

وأوضح أن مشروع «ضعف الدخل» بلغت مصروفاته 21 مليوناً و261 ألفاً و228 درهماً استفادت منها 1103 أسر بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من مشروع «تلاحم» للمطلقات، حيث بلغت مصروفاته 9 ملايين و924 ألف درهم لـ348 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، ثم مشروع «مودة» (للمواطنة زوجة غير مواطن) بقيمة 9 ملايين و924 ألف درهم استفادت منها 283 عائلة مستحقة، ومشروع «الطوارئ والأزمات» الموجه للمتضررين من كورونا، بقيمة 7 ملايين و176 ألف درهم، وتوزعت المصروفات على باقي المشاريع.

مشاريع مستمرة

أكد الدكتور عبدالرحمن الحمادي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

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