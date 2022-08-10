عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يعزّيان في وفاة علي جاسم

المصدر: عجمان - وام

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء، إلى أبناء وأسرة وعائلة آل علي في وفاة المغفور له علي جاسم آل علي، وذلك بمجلس عود الطاير بمنطقة السلمة في أم القيوين. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وعبد الله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة في ديوان الحاكم. وأعرب سمو ولي عهد عجمان -خلال زيارته مجلس العزاء- عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي جاسم آل علي، وذلك بمجلس عود الطاير في أم القيوين. وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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