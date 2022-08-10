حاكم الشارقة يبحث التعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان، أمس، وفداً من جامعة إكستر البريطانية، وذلك في جامعة خورفكان.

ورحب سموه بالوفد الزائر، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الشارقة ومؤسساتها التعليمية والأكاديمية والتربوية مع مختلف الجامعات البريطانية ومن بينها جامعة إكستر العريقة، مما يعكس حرص جامعات الإمارة في مناطقها المختلفة، على التواصل العلمي وتطوير تجربتها في طرح البرامج المتقدمة والمتعلقة بالبيئة والدراسات المستقبلية. وتناول اللقاء التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية بين جامعتي خورفكان وإكستر في عدد من المجالات العلمية ومن بينها تخصص علوم البحار الذي يعتبر أحد التخصصات الحديثة والرائدة التي تقدمها الجامعة للطلبة، إلى جانب البرامج الهندسية والأدبية الأخرى التي ستسهم في تطوير التعليم بالمنطقة، وإكمال ما تعمل عليه الإمارة في نشر وتوفير التعليم الجامعي النوعي.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة، برفقة الوفد الزائر، في أرجاء جامعة خورفكان، للتعرف على ما تضمه من مرافق متنوعة تتناسب مع البيئة الأكاديمية والبحثية التي توفرها للطلبة والأساتذة والبرامج التي تطرحها الجامعة. وتعرف سموه على نموذج لمختبرات الحاسوب بالجامعة، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما يضمه المختبر وأنواع الأجهزة التي يضمها، وما يقدمه المختبر من خدمات متنوعة للطلبة من مختلف الكليات بالجامعة.

كما اطلع سموه على نموذج لمعامل الفيزياء، وتعرف على إمكانيات المعمل في توفير الفرص التعليمية التي يحتاجها الباحثون والطلبة لإجراء التجارب ومتابعة الأبحاث والدراسات العلمية، وذلك في إطار الاهتمام بالبحث العلمي في مختلف العلوم. إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة خورفكان عدداً من القرارات بشأن تعيين مدير لجامعة خورفكان، ونائب للمدير لشؤون المجتمع والعلاقات العامة، إلى جانب تعيين أول أستاذة بالجامعة من خريجات جامعة الشارقة. ونص القرار رقم (2) على أن يعين الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم الشماع مديراً لجامعة خورفكان.

ونص القرار رقم (3) على أن يعين الدكتور عبدالله سليمان عبيد المغني، نائباً لمدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والعلاقات العامة. ونص القرار رقم (4) على أن تعين الدكتورة رقية عباس إسماعيل الأميري أستاذاً مساعداً (برنامج بيولوجيا البحار)، وتعتبر الدكتورة رقية عباس أول أستاذة يتم تعيينها بجامعة خورفكان ضمن الهيئة التدريسية وهي من خريجات جامعة الشارقة، وأكملت دراساتها العليا في تخصص المياه وهندسة البيئة في حفظ الأحياء البحرية.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أهمية دراسة العلوم المرتبطة بالبيئة، لما يتوفر بها من تجارب وعلوم تساعد على فهمها، مشيراً سموه إلى أن الاستعداد لسوق العمل يكون وفق تجهيز النفس بالعلم والاستفادة منه. وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة تأسيس جامعة خورفكان، قائلاً: نبارك لأنفسنا ولجامعة خورفكان ولإمارة الشارقة ولدولة الإمارات تأسيس جامعة خورفكان، هذه الجامعة الفتية، التي سترتقي بإذن الله لتكون في مصاف الجامعات الكبرى وتصل إلى مستويات عالية.

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