«إسلامية دبي» تتلقى زكاة مال بمبلغ مليون درهم من «إيفكو»

المصدر: (دبي - البيان)

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تلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي زكاة مال بمبلغ مليون درهم من شركة «إيفكو» وذلك لصرفها على مستحقي الزكاة وفق المصارف الشرعية ودعماً للأعمال والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقيمها الدائرة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الشركة برئاسة عبدالغني عبدالله مدير عام الشركة، للدائرة، وكان في استقبالهم أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة. وقال أحمد المهيري إن هذه المبالغ المجمعة من الزكاة من الشركات والأفراد سيتم توزيعها على الفئات المستحقة حسب مصارفها الشرعية ثم وفقاً للوائح والنظم المتبعة في الدائرة، موجهاً شكره للمسؤولين في شركة «إيفكو» على مساهمتهم التي تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية هذه الأعمال الخيرية وتفهمهم لضرورة دعم العمل الخيري والإنساني.

وأشاد عبدالغني عبدالله المدير العام لشركة «إيفكو» بالدور الذي تضطلع به الدائرة في المجتمع.

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