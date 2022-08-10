ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس كولومبيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مراسم تنصيب غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو الرئيس الجديد لجمهورية كولومبيا، والذي أقيم أخيراً في العاصمة بوغوتا بمناسبة أداء أوريغو اليمين الدستورية.

وحمل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنيات سموهما لرئيس كولومبيا بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكولومبي الصديق نحو التقدم والرخاء.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية كولومبيا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة الإمارات بوفدٍ في مراسم التنصيب، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار. ويأتي حضور معالي الزيودي مراسم التنصيب ترجمة لعمق العلاقات طويلة الأمد بين البلدين الصديقين، والتي توطدت مع إطلاق المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، كأول اتفاقية من نوعها لدولة الإمارات مع دولة في أمريكا الجنوبية.

وأعرب معاليه في كلمة له بهذه المناسبة عن تطلع الإمارات إلى تعزيز الروابط مع كولومبيا، وخلق فرص جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكداً حرص الإمارات على دعم أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات مع كولومبيا في كل المجالات، بما يلبي تطلعات شعبي البلدين الصديقين. ومن جانبٍ آخر، التقى معالي الزيودي، ألفارو ليفا دوران، وزير خارجية كولومبيا، بحضور سالم راشد العويس، سفير الإمارات لدى كولومبيا، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها.

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