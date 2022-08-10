شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً حول تحديد هوية الضحايا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نفذت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تمريناً لرفع الجاهزية حول تحديد هوية ضحايا الكوارث مع الشركاء في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف قياس منظومة الاستجابة وتطوير الإجراءات العملياتية.

وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، أن التمرين يهدف إلى تنمية القدرات ورفع الكفاءة الفنية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث.

وبدوره، أوضح العقيد مصبح محمد الكعبي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، أن الهدف الرئيسي هو قياس أداء المنظومة ككل وزيادة تبادل الخبرات الميدانية مع الشركاء لفهم الأدوار والمسؤوليات بينهم.

وأشار إلى أن التمرين ركز على معالجة الصعوبات في عمليات التخطيط وكيفية الاستجابة والتعامل مع الجثث مجهولة الهوية.

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