تعاون بيئي بين الإمارات وألمانيا

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبلت وزارة التغير المناخي والبيئة، وفداً من وكالة التعاون الإنمائي الألمانية ومنظمة «Succow» الألمانية غير الحكومية للحفاظ على البيئة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين لحماية البيئة، والحفاظ على المحميات الطبيعية البحرية وتعزيز السياحة البيئية.وبحثت الوزارة ممثلة بإدارة التنوع البيولوجي مع الوفد الألماني التوجهات والرؤى المستقبلية فيما يخص السياحة البيئية في المواقع البحرية، وكيفية التعاون وتنسيق الجهود في مجالات ضبط التلوث البحري واستدامة البيئة وغيرها من الموضوعات البيئية التي تتخذ حيزاً كبيراً من الأهمية لدى البلدين. وتضمنت الزيارة، جولة للوفد في محمية مروّح البحرية، أكبر محمية بحرية في المنطقة وأول محمية بحرية معتمدة من اليونسكو تضم طيفاً واسعاً من الأحياء البرية.

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